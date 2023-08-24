Дешам высказался о назначении Анри главным тренером молодёжной сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о назначении Тьерри Анри на пост наставника молодёжной французской национальной команды.

«Тьерри Анри очень рад, что его выбрали на эту должность. Он был очень мотивирован, я рад за него. Он один из тех, с кем у меня всегда были хорошие отношения, построенные на большом уважении. Если у него была возможность возглавить эту команду, то почему бы и нет? Это похоже на то, когда вы спрашиваете, сделал ли футболист правильный выбор, перейдя в тот или иной клуб. К сожалению, мы узнаем об этом не сразу.

О Тьерри будут судить по его результатам. По квалификации на следующий Евро, по Олимпийским играм. Тьерри — это Тьерри. У него есть авторитет, основанный на его игровой карьере. У него есть опыт работы тренером, он полностью готов, он сделает всё возможное», — приводит слова Дешама L'Equipe.