Дешам высказался о назначении Анри главным тренером молодёжной сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о назначении Тьерри Анри на пост наставника молодёжной французской национальной команды.
«Тьерри Анри очень рад, что его выбрали на эту должность. Он был очень мотивирован, я рад за него. Он один из тех, с кем у меня всегда были хорошие отношения, построенные на большом уважении. Если у него была возможность возглавить эту команду, то почему бы и нет? Это похоже на то, когда вы спрашиваете, сделал ли футболист правильный выбор, перейдя в тот или иной клуб. К сожалению, мы узнаем об этом не сразу.
О Тьерри будут судить по его результатам. По квалификации на следующий Евро, по Олимпийским играм. Тьерри — это Тьерри. У него есть авторитет, основанный на его игровой карьере. У него есть опыт работы тренером, он полностью готов, он сделает всё возможное», — приводит слова Дешама L'Equipe.
- 24 августа 2023
-
13:23
-
13:05
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:35
-
10:28
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48