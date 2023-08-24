Агент Головина: Саша всегда рад приезжать в сборную России

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на вызов футболиста в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Саша всегда рад приезжать играть за сборную России. Готов ли в сентябре будет приехать в распоряжение сборной? Конечно, готов. Если попадёт, конечно, приедет. Он всегда рад приезжать в сборную», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сентябрьский учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже. Накануне РФС опубликовал расширенный состав российской сборной на предстоящий сбор.