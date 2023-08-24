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За сборную России в сентябре впервые могут сыграть шесть футболистов

За сборную России в сентябре впервые могут сыграть шесть футболистов
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Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав национальной команды на предстоящий сентябрьский сбор, в который вошли 36 футболистов, шестеро из которых впервые могут стать частью национальной команды.

Впервые вызов на сбор получили защитники Сергей Волков («Краснодар») и Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), а также полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Александр Юшин и Андрей Егорычев (оба — «Урал»).

Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды традиционно начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Соперники сборной России ещё неизвестны, о них РФС должен сообщить дополнительно до начала сбора.

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