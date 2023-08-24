За сборную России в сентябре впервые могут сыграть шесть футболистов
Поделиться
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав национальной команды на предстоящий сентябрьский сбор, в который вошли 36 футболистов, шестеро из которых впервые могут стать частью национальной команды.
Впервые вызов на сбор получили защитники Сергей Волков («Краснодар») и Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), а также полузащитники Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Александр Юшин и Андрей Егорычев (оба — «Урал»).
Учебно-тренировочный сбор российской национальной команды традиционно начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Соперники сборной России ещё неизвестны, о них РФС должен сообщить дополнительно до начала сбора.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2023
-
13:23
-
13:05
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:35
-
10:28
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48
Партнерский контент