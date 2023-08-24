Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля «Фишта»
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Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале сообщила, что специальная комиссия направилась в Сочи, чтобы проверить состояние поля на стадионе «Фишт».
Комиссия должна будет принять решение о возможности проведения матчей «Сочи» в рамках РПЛ на поле «Фишта». В Сочи уже идут осмотр газона и консультации специалистов. Комиссия отправилась в южный город после резкого ухудшения качества покрытия.
В настоящий момент температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на её снижение.
«Сочи» проводит комплекс мероприятий по улучшению состояния поля стадиона перед матчем 6-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Игра запланирована на 27 августа.
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