Комиссия РПЛ направилась в Сочи из-за резкого ухудшения состояния поля «Фишта»

Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале сообщила, что специальная комиссия направилась в Сочи, чтобы проверить состояние поля на стадионе «Фишт».

Комиссия должна будет принять решение о возможности проведения матчей «Сочи» в рамках РПЛ на поле «Фишта». В Сочи уже идут осмотр газона и консультации специалистов. Комиссия отправилась в южный город после резкого ухудшения качества покрытия.

В настоящий момент температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на её снижение.

«Сочи» проводит комплекс мероприятий по улучшению состояния поля стадиона перед матчем 6-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». Игра запланирована на 27 августа.