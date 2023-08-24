Ерохин рассказал, что у игроков «Зенита» был выходной после победы над «Спартаком»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о прошедшем матче 5-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (3:1), а также поделился ожиданиями от игры 6-го тура с екатеринбургским «Уралом». Футболист отметил, что сине-бело-голубые были рады победе над красно-белыми, однако уже смогли собраться с мыслями перед новой встречей.
«Сначала после матча со «Спартаком» у нас было восстановление, после чего мы перешли к стандартному недельному циклу — были и нагрузки, и тактические упражнения. Готовимся к тому, чтобы действовать так, как этого требует тренерский штаб. Конечно же, хотим победить.
Насколько тяжело после эмоциональных матчей со «Спартаком» готовиться к следующей игре? Естественно, это был напряжённый матч, а соперник — принципиальный, поэтому все были рады победе. После игры у нас был выходной, а затем мы собрались с новыми мыслями о следующей встрече», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».
- 24 августа 2023
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