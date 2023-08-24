«Торпедо» предложило Георгию Щенникову контракт на два года

«Торпедо» предлагает Георгию Щенникову контракт на два года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время Щенников начнёт тренировки в составе «Торпедо», но пока без контракта, потому что продолжается обсуждение условий. Ранее Metaratings сообщал, что главный тренер автозаводцев Жозеп Клотет ищет флангового защитника с ударной левой ногой. У экс-игрока армейцев пока нет вариантов в Российской Премьер-Лиге, поэтому его переход в «Торпедо» возможен.

Щенников является воспитанником академии ЦСКА, на протяжении всей карьеры защищал цвета армейцев. На счету защитника десять голов и 15 результативных передач в 391 матче за ЦСКА. Вместе с красно-синими Георгий трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал Кубок страны.