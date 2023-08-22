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Клотет: хотел бы купить в «Торпедо» Роберто Карлоса, но он уже закончил карьеру

Клотет: хотел бы купить в «Торпедо» Роберто Карлоса, но он уже закончил карьеру
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что хотел бы иметь в команде Роберто Карлоса, если бы он всё ещё продолжал игровую карьеру. Также Клотет оценил игру белорусских футболистов в составе автозаводцев.

«Как оценю игру белорусов в моей команде? Юзепчук может сыграть и слева, и справа в защите. Они оба обладают хорошими навыками. Мы очень рады, что они играют за нас. Юзепчук больше времени в команде, он лучше адаптировался, чем Шевченко. Один из моих знакомых сказал, что в Беларуси есть очень много талантливых футболистов. Мы присмотрелись к Шевченко. Он агрессивно играет, он мастеровитый. Конечно, я бы хотел купить Роберто Карлоса, но он уже закончил карьеру, к сожалению», — приводит слова Клотета «Матч ТВ».

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