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Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Лас-Пальмасом»

Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Лас-Пальмасом»
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«Реал Сосьедад» на своём официальном сайте объявил список из 24 футболистов, внесённых в заявку на предстоящий матч 3-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом». Среди заявленных игроков оказался российский полузащитник Арсен Захарян.

Таким образом, 20-летний Захарян может дебютировать в первом же матче «Реала Сосьедад» после официального объявления о своём переходе в клуб. До этого россиянин посетил предыдущую игру команды в чемпионате Испании.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом» на выезде уже завтра, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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