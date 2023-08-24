Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Лас-Пальмасом»

«Реал Сосьедад» на своём официальном сайте объявил список из 24 футболистов, внесённых в заявку на предстоящий матч 3-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом». Среди заявленных игроков оказался российский полузащитник Арсен Захарян.

Таким образом, 20-летний Захарян может дебютировать в первом же матче «Реала Сосьедад» после официального объявления о своём переходе в клуб. До этого россиянин посетил предыдущую игру команды в чемпионате Испании.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Лас-Пальмасом» на выезде уже завтра, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Материалы по теме Карпин объяснил, почему Захарян и Кузяев не вызваны в сборную России на сентябрьский сбор

Новый клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.