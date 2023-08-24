Спартак Гогниев: пока ни с кем из клубов РПЛ общения не было

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев сообщил, что пока не получал предложений о работе в Российской Премьер-лиге.

«Пока ни с кем из клубов РПЛ общения не было. Может ли меня заинтересовать предложение от клуба из медиалиги? На данный момент только профессиональный футбол», — приводит слова Гогниева Sport24.

42-летний специалист пребывает без работы после ухода из «Химок» в апреле. До этого он тренировал «Аланию» и владикавказский «Спартак». Отметим, что «Химки» под руководством Гогниева из 19 матчей в рамках внутреннего российского первенства выиграли лишь один, добившись ничьей в пяти играх.

Во время работы в «Алании» российский специалист трижды признавался тренером месяца в Футбольной национальной лиге.