Кухарчук — о Гогниеве: когда стали отрабатывать хороводы на тренировке, все похихикали

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук рассказал о работе в «Химках» под руководством Спартака Гогниева.

«Гогниев — самый специфичный тренер в моей карьере? Можно так сказать. Больше всего удивляли хороводы в штрафной площади. С другой стороны, в «Алании» же это нововведение прокатывало! К тому же действия не настолько сложные, чтоб футболист не мог их выполнить. Хотя когда впервые стали отрабатывать хороводы на тренировке, все аккуратненько похихикали.

Гогниев рассказывал, что чистка зубов после тренировки помогает лучше восстанавливаться? Конкретно мне он такого не советовал. Может, к каким-то отдельным игрокам обращался. Про чистку зубов я и сам читал в футбольных пабликах. Но потом наткнулся на статью, где говорится, что это абсолютно никак не влияет на восстановление», — приводит слова Кухарчука Sport24.