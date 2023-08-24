Полузащитник «Зенита» Ерохин высказался о месте «Урала» в турнирной таблице РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о положении екатеринбургского «Урала» в турнирной таблице РПЛ после пяти сыгранных туров, отметив, что игроки екатеринбуржцев выполняют все требования своего тренерского штаба.

«Насколько для меня неожиданно место «Урала» в турнирной таблице? У них хорошая команда. Они доукомплектовались, оставив костяк игроков, который был до этого. Видно, что они выполняют требования, которые предъявляет им тренерский штаб, действуют уверенно и придерживаются своей игры.

Все цели нужно решать поступательно. Мы готовимся к матчу, но в нём будет важнее качество нашей игры. На данном этапе мы стараемся поменьше заглядывать в таблицу — хотим добиться результата в каждом предстоящем матче», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

«Урал» занимает второе место в РПЛ с 13 очками, «Зенит» идёт на четвёртой строчке в турнирной таблице с 10 баллами. Матч «Зенита» и «Урала» пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.