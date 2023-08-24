Источник: «Рубин» желает расстаться с Фамейе и Лисаковичем

В казанском «Рубине» хотят расстаться с форвардами Джоэлем Фамейе и Виталием Лисаковичем, сообщает Sport24.
По данным источника, рассматривается вариант с продажей 26-летнего Фамейе в другой клуб. 25-летнего Лисаковича хотят отдать в аренду с правом выкупа или продать за сумму около € 1 млн.
Ганец Фамейе пришёл в «Рубин» летом 2022 года в качестве свободного агента после выступления за «Оренбург». Его контракт с казанцами действует до лета 2025 года. За «Рубин» Фамейе провёл 34 матча, из них три — в РПЛ сезона-2023/2024. Форвард сумел забить два мяча в двух стартовых турах нынешнего сезона.
Белорус Лисакович выступает за «Рубин» с зимы 2022 года — тогда нападающий перешёл из московского «Локомотива». Игрок принял участие в 44 матчах за казанский клуб, отметившись 16 мячами. В сезоне-2023/2024 выходил на поле в двух играх РПЛ.
- 24 августа 2023
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