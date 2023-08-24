В «Сочи» объяснили проблемы с качеством газона перед матчем с «Локомотивом»

В футбольном клубе «Сочи» дали комментарий о состоянии газона на домашнем стадионе команды после новости о том, что для проверки поля «Фишта» РПЛ направила специальную комиссию.
«Комиссия сегодня, действительно, приезжала. Будут даны рекомендации о приведении поля в надлежащее состояние. В городе больше трех недель держится высокая температура без единого облака на небе. Отсюда и проблемы с качеством газона. Сейчас все службы клуба и стадиона готовятся к матчу с «Локомотивом» в воскресенье в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
На стадионе «Фишт» 19 августа состоялся матч 5-го тура РПЛ, в котором «Сочи» разгромил «Ростов» (4:0). Встреча с московским «Локомотивом» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги пройдёт 27 августа и начнётся в 20:00 мск.
- 24 августа 2023
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