Гендиректор «Пари НН»: вызов Александрова в сборную — знаковое событие для нашего клуба

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о дебютном вызове защитника команды Виктора Александрова в сборную России на сентябрьский сбор.
«Мы конечно рады, что Александров вызван в сборную России. «Пари НН» уже не первый раз стабильно даёт претендентов в национальную команду, до этого у нас вызывался Илья Агапов, который сейчас играет в ЦСКА, а сейчас Витя Александров вызван. Для нас, конечно, это очень важный показатель стабильности.
Безусловно, мы рассчитываем на то, что душа нашего клуба вернётся из расположения сборной России здоровым, в хорошем настроении. Станет сильнее, опытнее и принесёт соответствующую пользу клубу, после участия в таком уважаемом и большом сборе с супер профессиональными футболистами российского уровня. Принесёт этот опыт клубу, передаст его и поделиться им с нашими игроками. Для нас знаковое событие, надеемся, что принесёт пользу клубу», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.
Игроки сборной России начнут подготовку на базе в Новогорске в понедельник, 4 сентября, а закончится сбор 12 сентября. О товарищеских матчах пресс-служба национальной команды объявит позднее.
- 24 августа 2023
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