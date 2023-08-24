Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН»: вызов Александрова в сборную — знаковое событие для нашего клуба

Гендиректор «Пари НН»: вызов Александрова в сборную — знаковое событие для нашего клуба
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о дебютном вызове защитника команды Виктора Александрова в сборную России на сентябрьский сбор.

«Мы конечно рады, что Александров вызван в сборную России. «Пари НН» уже не первый раз стабильно даёт претендентов в национальную команду, до этого у нас вызывался Илья Агапов, который сейчас играет в ЦСКА, а сейчас Витя Александров вызван. Для нас, конечно, это очень важный показатель стабильности.

Безусловно, мы рассчитываем на то, что душа нашего клуба вернётся из расположения сборной России здоровым, в хорошем настроении. Станет сильнее, опытнее и принесёт соответствующую пользу клубу, после участия в таком уважаемом и большом сборе с супер профессиональными футболистами российского уровня. Принесёт этот опыт клубу, передаст его и поделиться им с нашими игроками. Для нас знаковое событие, надеемся, что принесёт пользу клубу», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.

Игроки сборной России начнут подготовку на базе в Новогорске в понедельник, 4 сентября, а закончится сбор 12 сентября. О товарищеских матчах пресс-служба национальной команды объявит позднее.

Материалы по теме
Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android