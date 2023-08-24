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«Стыдно». Кроос прокомментировал новость о переходе Вейги в клуб из Саудовской Аравии

Победитель чемпионата мира — 2014, немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в социальной сети прокомментировал пост итальянского журналиста Фабрицио Романо о достижении устного соглашения о трансфере 21-летнего полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги в саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Стыдно», — написал Кроос в комментариях к посту Романо.

Ранее сообщалось, что Вейга был близок к переходу в стан действующего чемпиона Италии, «Наполи». Также интерес к игроку проявляли «Реал» Мадрид, «Барселона», «ПСЖ» и «Челси».

В «Аль-Ахли» выступают бывший вратарь «Челси» Эдуард Менди, игравший за «Милан» и «Барселону» полузащитник Франк Кессье, а также победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити» Рияд Марез.

За основную команду «Сельты» Вейга провёл 56 матчей, забив 11 мячей и отдав четыре голевые передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.