Иско осудил действия Рубиалеса в эпизоде с поцелуем футболистки Испании
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Полузащитник испанского «Бетиса» Иско высказался о скандале с участием президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса и футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую функционер поцеловал в губы на церемонии награждения после финала чемпионата мира среди женщин – 2023.
«Если это было сделано без согласия, то это злоупотребление властью. Я полностью поддерживаю Дженни (Эрмосо – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Иско Telecinco.
Напомним, сегодня, 24 августа, появилась информация о том, что завтра Рубиалес подаст в отставку с поста президента испанской футбольной федерации. К тому же ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении функционера.
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