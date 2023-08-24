COPE: Рубиалес подаст в отставку с поста главы испанской федерации 25 августа

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес, поцеловавший в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы национальной команды в финале чемпионата мира среди женщин — 2023, завтра, 25 августа, подаст в отставку. Об этом сообщает COPE.

По данным источника, Рубиалес уже сообщил своей команде о том, что на Ассамблее Королевской испанской футбольной федерации, которая состоится 25 августа, он объявит о своём решении покинуть пост.

Ранее сообщалось, что Рубиалес надеялся на поддержку региональных федераций в преддверии Ассамблеи, однако Баскская федерация отказалась поддерживать футбольного чиновника, что нарушило предполагаемое единство федераций в решении вопроса о дальнейшей судьбе Рубиалеса.

Также сообщалось, что Рубиалес может быть отстранён от своей должности на шесть месяцев, после чего он вновь смог бы баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации в последнем квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.