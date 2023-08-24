ПСВ не захотел продавать своего вингера Бакайоко в «Бёрнли»

Вингер ПСВ и сборной Бельгии Жоан Бакайоко не перейдёт в клуб английской Премьер-Лиги — Бёрнли. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, нидерландский клуб отклонил предложение «Бёрнли» о покупке 20-летнего футболиста за € 20 млн. В ПСВ посчитали данную сумму недостаточной.
Отмечается, что за молодым игроком следят ещё несколько неназванных европейских клубов.
В сезоне-2022/2023 Бакайоко провёл 32 матча за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с эйндховенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Бёрнли» норвежского полузащитника Сандера Берге.
- 24 августа 2023
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