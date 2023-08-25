ЦСКА близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена за € 4,1 млн

Московский ЦСКА желает усилить правый фланг обороны защитником «Атлетико Паранаэнсе» Келвеном, сообщает UOL.

По сведениям источника, ЦСКА близок к закрытию сделки по переходу Келвена в стан московских армейцев. Сообщается, что клуб из России готов заплатить за защитника $4,5 млн (€ 4,1 млн), чтобы как можно быстрее оформить трансфер.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Келвеном интересуется лиссабонская «Бенфика», с которой армейцы будут бороться за трансфер 22-летнего бразильца. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн. В прошлом сезоне игрок провёл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Недавно в ЦСКА перешёл нападающий Виктор Давила из мексиканского «Леона». Отмечается, что 25 августа футболист будет заявлен за московскую команду.