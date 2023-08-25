ЦСКА близок к покупке защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена за € 4,1 млн

Московский ЦСКА желает усилить правый фланг обороны защитником «Атлетико Паранаэнсе» Келвеном, сообщает UOL.
По сведениям источника, ЦСКА близок к закрытию сделки по переходу Келвена в стан московских армейцев. Сообщается, что клуб из России готов заплатить за защитника $4,5 млн (€ 4,1 млн), чтобы как можно быстрее оформить трансфер.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Келвеном интересуется лиссабонская «Бенфика», с которой армейцы будут бороться за трансфер 22-летнего бразильца. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн. В прошлом сезоне игрок провёл за «Атлетико Паранаэнсе» 41 матч во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.
Недавно в ЦСКА перешёл нападающий Виктор Давила из мексиканского «Леона». Отмечается, что 25 августа футболист будет заявлен за московскую команду.
- 25 августа 2023
-
01:23
-
01:03
-
00:58
-
00:45
-
00:39
-
00:37
-
00:30
-
00:14
- 24 августа 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:38
-
23:34
-
23:32
-
23:26
-
23:08
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:49
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:04
-
22:03
-
21:57
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:28