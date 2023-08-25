Салах может обойти Роналду по заработку в Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» продолжает проявлять интерес к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По данным источника, египтянину предложили трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн. Также футболисту предложили различные бонусы. Отмечается, по заработку Салах может сравняться с Роналду или даже обойти его. На данный момент португальский нападающий является самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Однако отмечается, что с Салахом ещё ничего не согласовано.

За «Аль-Иттихад» выступают в том числе бывший игрок мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.

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