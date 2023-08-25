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Бекхэм – о взаимодействии Месси, Бускетса и Альбы: люди спрашивают: «Это постановка?»

Бекхэм – о взаимодействии Месси, Бускетса и Альбы: люди спрашивают: «Это постановка?»
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Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о Лионеле Месси, Серхио Бускетсе и Жорди Альбе.

«Каждый раз, когда Месси забивает один из этих голов, каждый раз, когда Бускетс делает один из этих пасов, каждый раз, когда Жорди Альба делает один из этих забегов, люди прашивают: «Это постановка?»

Это самый большой комплимент, который кто-либо может сделать этим игрокам, потому что это похоже на фильм. Вы наблюдаете за игрой этих игроков, и это эмоционально, потому что всё в их игре прекрасно. Всё в их манерах прекрасно, и всё в них как личностях, за пределами поля, прекрасно», — приводит слова Бекхэма Daily Mail.

Напомним, ранее «Интер Майами» обыграл «Цинциннати» и вышел в финал Открытого кубка США.

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