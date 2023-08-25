Павелко высказался о совместной заявке Украины, Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030
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Отстранённый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о совместной заявке с Португалией и Испанией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
«Я неоднократно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он ставил задачу обеспечить все условия проведения чемпионата на нашей земле. Совместно с клубами мы это сделали.
В Украину верят. Как в страну, и в то, что мы надёжные партнеры. И в наш футбол верят, поэтому приняли нашу заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Нашу совместную заявку с Испанией и Португалией, мы обязательно победим», — сказал Павелко на YouTube-канале УАФ.
Окончательный выбор хозяина ЧМ-2030 ориентировочно состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.
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