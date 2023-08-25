Президент «Атлетико» призвал Рубиалеса уйти в отставку после скандала с поцелуем

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о скандале вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала чемпионата мира среди женщин – 2023.

«Если Луис Рубиалес завтра продолжит занимать свой пост и не уйдёт в отставку… Мы все должны быть последовательны в том, что говорим. Что Рубиалес должен сделать, так это подать в отставку», — приводит слова Сересо AS.

Напомним, 24 августа появилась информация о том, что завтра Рубиалес подаст в отставку с поста президента испанской футбольной федерации. К тому же ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении функционера.