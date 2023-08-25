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Погребняк стал игроком медийного футбольного клуба «Чисто Питер»

Погребняк стал игроком медийного футбольного клуба «Чисто Питер»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк будет выступать за медийный футбольный клуб «Чисто Питер», сообщает игрок команды Алексей Гасилин у себя в тлегерам-канале.

Стоит отметить, что команду возглавляет экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов, а в состав клуба входят некоторые бывшие игроки команды, например форвард Максим Каннуников, Алексей Гасилин, а также, бывший форвард казанского «Рубина» Владимир Дядюн.

Подопечные Владислава Радимова сыграют с командой «NIKIFILINI» ответный стыковой матч за право принять участие в очередной сезоне Медиалиги. Встреча состоится 27 августа в Санкт-Петербурге. Первый матч завершился победой «Чисто Питер» со счётом 2:0.

Медийная команда «Чисто Питер» была основана в июне 2023 года. Название было выбрано путём голосования болельщиков.

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