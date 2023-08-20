Александр Галлямов дебютировал в футбольной Медиалиге за команду «Чисто Питер»

Российский фигурист Александр Галлямов, олимпийский чемпион в командном турнире 2022 года, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, дебютировал в футбольной Медиалиге, выйдя на поле в составе команды «Чисто Питер». Фигурист выступает за «Чисто Питер» под номером 24.

Спортсмен сыграл в стыковом матче за выход в групповой этап Медиалиги, в котором его команда встретилась с клубом Nikifilini. Галлямов вышел на замену при счёте 1:0 в пользу своей команды.

По итогу встречи клуб Галлямова одержал победу со счётом 2:0. Ответный матч состоится 27 августа.

«Чисто Питер» был создан по инициативе футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Главным тренером команды Медийной футбольной лиги является бывший игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов.