Александр Галлямов дебютировал в футбольной Медиалиге за команду «Чисто Питер»
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Российский фигурист Александр Галлямов, олимпийский чемпион в командном турнире 2022 года, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, дебютировал в футбольной Медиалиге, выйдя на поле в составе команды «Чисто Питер». Фигурист выступает за «Чисто Питер» под номером 24.
Спортсмен сыграл в стыковом матче за выход в групповой этап Медиалиги, в котором его команда встретилась с клубом Nikifilini. Галлямов вышел на замену при счёте 1:0 в пользу своей команды.
По итогу встречи клуб Галлямова одержал победу со счётом 2:0. Ответный матч состоится 27 августа.
«Чисто Питер» был создан по инициативе футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. Главным тренером команды Медийной футбольной лиги является бывший игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов.
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