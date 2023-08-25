Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 3-го тура Примеры сезона-2023/2024

Сегодня, 25 августа, стартует 3-й тур чемпионата Испании по футболу. В этот день состоятся матчи «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» и «Сельта» — «Реал Мадрид». Остальные игры 3-го тура пройдут 26, 27 и 28 июля.
Полное расписание матчей 3-го тура Примеры
25 июля, пятница:
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 20:30 мск;
«Сельта» — «Реал Мадрид» — 22:30 мск.
26 июля, суббота:
«Кадис» — «Альмерия» — 20:00 мск;
«Гранада» — «Мальорка» — 20:30 мск;
«Севилья» — «Жирона» — 22:30 мск.
27 июля, воскресенье:
«Вильярреал» — «Барселона» — 18:30 мск;
«Валенсия» — «Осасуна» — 20:30 мск;
«Атлетик Б» — «Бетис» — 22:30 мск.
28 июля, понедельник:
«Хетафе» — «Алавес» — 20:30;
«Райо Вальекано» — «Атлетико Мадрид» — 22:30.
По итогам первых двух туров «Реал Мадрид», «Райо Вальекано» и «Валенсия» имеют в своём активе по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.
Чемпионат Испании сезона-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 26 мая 2024 года.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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