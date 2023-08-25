Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 3-го тура Примеры сезона-2023/2024

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Сегодня, 25 августа, стартует 3-й тур чемпионата Испании по футболу. В этот день состоятся матчи «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» и «Сельта» — «Реал Мадрид». Остальные игры 3-го тура пройдут 26, 27 и 28 июля.

Полное расписание матчей 3-го тура Примеры

25 июля, пятница:

«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 20:30 мск;

«Сельта» — «Реал Мадрид» — 22:30 мск.

26 июля, суббота:

«Кадис» — «Альмерия» — 20:00 мск;

«Гранада» — «Мальорка» — 20:30 мск;

«Севилья» — «Жирона» — 22:30 мск.

27 июля, воскресенье:

«Вильярреал» — «Барселона» — 18:30 мск;

«Валенсия» — «Осасуна» — 20:30 мск;

«Атлетик Б» — «Бетис» — 22:30 мск.

28 июля, понедельник:

«Хетафе» — «Алавес» — 20:30;

«Райо Вальекано» — «Атлетико Мадрид» — 22:30.

По итогам первых двух туров «Реал Мадрид», «Райо Вальекано» и «Валенсия» имеют в своём активе по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу.

Чемпионат Испании сезона-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 26 мая 2024 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.