Видео: Сердар Азмун прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун прилетел в Рим, где должен завершить свой переход в местную «Рому».

Ранее стало известно, что «Рома» включилась в борьбу за подписание Азмуна с другим итальянским клубом — «Миланом». Позднее выяснилось, что римский клуб достиг договорённости о переходе иранского нападающего. «Рома» возьмёт Азмуна в аренду с правом выкупа у «Байера». Если римский клуб захочет сохранить иранца в своём составе по окончании нынешнего сезона, то должен будет заплатить леверкузенцам € 12 млн.

28-летний Азмун в нынешнем сезоне не играл за «Байер» в официальных матчах из-за полученной травмы во время предсезонной подготовки. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.