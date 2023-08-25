Видео: Сердар Азмун прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»
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Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун прилетел в Рим, где должен завершить свой переход в местную «Рому».
Ранее стало известно, что «Рома» включилась в борьбу за подписание Азмуна с другим итальянским клубом — «Миланом». Позднее выяснилось, что римский клуб достиг договорённости о переходе иранского нападающего. «Рома» возьмёт Азмуна в аренду с правом выкупа у «Байера». Если римский клуб захочет сохранить иранца в своём составе по окончании нынешнего сезона, то должен будет заплатить леверкузенцам € 12 млн.
28-летний Азмун в нынешнем сезоне не играл за «Байер» в официальных матчах из-за полученной травмы во время предсезонной подготовки. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.
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