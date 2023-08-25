Дешам заявил, что вызвал бы Мбаппе в сборную Франции, если бы тот не играл за «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что вызвал бы в национальную команду нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, даже если бы тот не получал игровой практики в своём клубе.
«Мбаппе был бы с нами, это точно. Мы бы попытались найти какое-то решение. Это не компенсировало бы ему участие в официальных матчах, но мы бы постарались это сделать по максимуму. Килиан был бы с нами», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Этим летом появлялась информация, что «ПСЖ» оставит Мбаппе на скамейке запасных на весь сезон, если тот не согласится уйти из клуба в текущее трансферное окно. Такое решение руководства парижан было обусловлено нежеланием форварда продлевать свой контракт с клубом. Позднее разногласия были улажены, и Мбаппе сыграл за «ПСЖ».
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
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