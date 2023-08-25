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Малуда: сейчас переход Мбаппе в «Челси» не имеет смысла

Малуда: сейчас переход Мбаппе в «Челси» не имеет смысла
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Бывший игрок «Челси» сборной Франции Флоран Малуда высказался о возможности перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в лондонский клуб.

«Увидеть Мбаппе в футболке «Челси» было бы мечтой, но клуб не готов к этому, как показала игра с «Вест Хэмом». Мы уже не тот клуб, которым были. Когда вы видите уровень и ожидания вокруг Мбаппе, я думаю, что время для его перехода неподходящее. Я не думаю, что он сейчас рассматривает «Челси» как вариант. Вокруг него так много давления и ожиданий, что он выиграет индивидуальные призы и клубные трофеи, что время для этого неподходящее. Но, может быть, через два-три года, если «Челси» удастся вернуться на вершину и выйти в Лигу чемпионов, тогда, возможно, мы сможем обсудить переход Мбаппе в «Челси». Но на данный момент это не имеет смысла. Но если он однажды приедет в Англию, я надеюсь, что он выберет «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Малуды Goal.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в «Реале».

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