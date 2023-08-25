«Вулверхэмптон» отказался продавать Нунеса «Манчестер Сити» за € 55 млн

Английский «Вулверхэмптон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по переходу португальского полузащитника Матеуса Нунеса. Об этом сообщает журналист The Telegraph.

По информации источника, «горожане» сделали предложение «волкам» в размере € 55 млн, однако оно было отклонено, так как «Вулверхэмптон» оценивает своего футболиста гораздо дороже. Отмечается, что переход Нунеса маловероятен, так как его нынешний клуб не хочет его продавать.

24-летний Нунес перешёл в «Вулверхэмптон» в августе 2022 года из «Спортинга» за € 45 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.

В нынешнем сезоне Нунес провёл два матча, не отметившись в них результативными действиями.