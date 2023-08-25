Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Реала Сосьедад» заявил, что Захарян сегодня может дебютировать за клуб

Главный тренер «Реала Сосьедад» заявил, что Захарян сегодня может дебютировать за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль рассказал, что российский полузащитник команды Арсен Захарян может сыграть в ближайшем матче в чемпионате Испании.

«Если Микель Мерино попадает в состав, то это потому, что он хочет помочь. Очевидно, сейчас он не в лучшем состоянии, потому что много дней был вне команды и не участвовал в играх, но если я его привлёк, то это потому, что он должен играть, так же как Оласагасти и Захарян, которые, хотя они с нами всего неделю, очень хорошо тренируются каждый день. Именно поэтому я включил их в состав», — приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

Материалы по теме
У Захаряна отличный момент для дебюта за «Сосьедад». Команда буксует на старте сезона
У Захаряна отличный момент для дебюта за «Сосьедад». Команда буксует на старте сезона

Матч «Лас-Пальмаса» и «Реала Сосьедад» пройдёт уже сегодня, 25 августа. Стартовый свисток в игре, которая может стать дебютной для Захаряна, прозвучит в 20:30 мск.

Материалы по теме
Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Лас-Пальмасом»

Арсен Захарян на трибунах матча «Реал Сосьедад» — «Сельта»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android