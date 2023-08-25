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Рубиалес — о скандале с поцелуем: я совершил ошибку, но не собираюсь уходить в отставку!

Рубиалес — о скандале с поцелуем: я совершил ошибку, но не собираюсь уходить в отставку!
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Глава испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что не собирается уходить в отставку из-за скандала с поцелуем на женском чемпионате мира – 2023.

«Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели всё настолько серьёзно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку.

Не собираюсь уходить в отставку, не собираюсь! Я не собираюсь уходить в отставку! Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — приводит слова Рубиалеса Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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