«У меня идёт кровь из ушей». Де Хеа — об извинениях Рубиалеса за скандал с поцелуем

Испанский вратарь Давид де Хеа отреагировал на извинения главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за сексистский скандал с поцелуем футболистки.

«У меня кровь из ушей идёт», — написал де Хеа в своём «твиттере» в ответ на публичные извинения Рубиалеса.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.