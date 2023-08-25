Врач ЦСКА заявил, что Акинфеев не сыграет с «Оренбургом» из-за «косяков газона»
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Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил отсутствие голкипера Игоря Акинфеева в стартовом составе команды на матч 6-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдёт сегодня, 25 августа, в Оренбурге.
«Игорь Акинфеев полностью здоров, мог принять участие в игре, но тренерский штаб, учитывая какие-то косяки газона в Оренбурге, принял решение не использовать его в матче. Он начнёт игру на скамейке запасных. В следующем матче он уже будет готов занять своё место в воротах», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.
Стартовый свисток в матче ЦСКА и «Оренбурга» прозвучит в 17:30 по московскому времени. В качестве стартового вратаря армейцев на поле появится Владислав Тороп.
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