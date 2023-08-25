«Оренбург» — ЦСКА: игрок хозяев Флорентин получил травму

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент публикации новости счёт не открыт.
НА 14-й минуте аргентинский полузащитник хозяев Габриэль Флорентин получил травму и досрочно покинул поле. Вместо него на 19-й минуте в игру вступил Химми Марин.
В прошлом сезоне команды встречались два раза в рамках Российской Премьер-Лиги. В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 2:2, а во второй части чемпионата ЦСКА обыграл соперника — 2:1.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала девять очков в пяти матчах. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав одно очко.
- 25 августа 2023
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