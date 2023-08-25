Ледяхов: «Спартаку» надо искать проблемы внутри команды, а не в судействе. Это удел слабых

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявившего, что жёлтая карточка Михаилу Игнатову сломала красно-белым игру в проигранном матче с «Зенитом» (1:3).
«Это эмоции. «Спартак» приучил нас, что в случае возникновения определённых проблем сразу начинаются разговоры о судействе. Раньше испанский специалист не уделял этому столько внимания — в основном про судейство говорило руководство. На арбитра всё сбросить легче всего, но в первую очередь надо искать проблему внутри команды, понять, в чём кроются основные причины неудач. Говорить о судействе — удел слабых. Карасёв, который обслуживал матч, входит в тройку лучших арбитров страны. Я не стал бы говорить о предвзятом судействе с его стороны», — приводит слова Ледяхова RT.
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче 5-го тура РПЛ со счётом 1:3. После игры Абаскаль пожаловался на жёлтую карточку Игнатова, которая, по его словам, сломала красно-белым игру.
- 25 августа 2023
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