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Ледяхов: «Спартаку» надо искать проблемы внутри команды, а не в судействе. Это удел слабых

Ледяхов: «Спартаку» надо искать проблемы внутри команды, а не в судействе. Это удел слабых
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Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявившего, что жёлтая карточка Михаилу Игнатову сломала красно-белым игру в проигранном матче с «Зенитом» (1:3).

«Это эмоции. «Спартак» приучил нас, что в случае возникновения определённых проблем сразу начинаются разговоры о судействе. Раньше испанский специалист не уделял этому столько внимания — в основном про судейство говорило руководство. На арбитра всё сбросить легче всего, но в первую очередь надо искать проблему внутри команды, понять, в чём кроются основные причины неудач. Говорить о судействе — удел слабых. Карасёв, который обслуживал матч, входит в тройку лучших арбитров страны. Я не стал бы говорить о предвзятом судействе с его стороны», — приводит слова Ледяхова RT.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче 5-го тура РПЛ со счётом 1:3. После игры Абаскаль пожаловался на жёлтую карточку Игнатова, которая, по его словам, сломала красно-белым игру.

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