Карпицкий: не считаю, что переходом в Россию закрыл себе дорогу в Европу

Белорусский нападающий самарских «Крыльев Советов» Егор Карпицкий прокомментировал недавний переход Аббоса Файзуллаева в ЦСКА, а также рассказал, что не считает, что закрыл себе дорогу в Европу переходом в самарский клуб.

«Тренер «Пахтакора» недавно сказал, что Файзуллаев зря перешёл в ЦСКА, так как в РПЛ нет развития, согласен ли я с этим? Не знаю. Каждый может высказать своё мнение. Моё мнение: Россия – это хорошая страна, где можно и нужно развиваться. Главное – найти ту команду, партнёров и тренера, чтобы они тебе помогали уехать в топ-чемпионат. Не говорю о тех, кто уже поиграл, но с молодыми так и должно быть.

Я раньше говорил, что нацелен на Испанию и Италию, не думаю ли, что закрыл себе дорогу в Европу переходом в «Крылья Советов»? Нет, не считаю так», — приводит слова Карпицкого Metaratings.

Напомним, 19-летний Карпицкий присоединился к самарскому клубу в текущее трансферное окно из солигорского «Шахтёра». В 2023 году Егор забил 12 голов в 13 матчах чемпионата Беларуси.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.