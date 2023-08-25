Ледяхов: в игре с «Зенитом» ничего не случилось, «Спартак» всегда активно обсуждают

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом», а также призвал не давать оценку работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскалю по результату данной встречи. Напомним, сине-бело-голубые удержали уверенную победу со счётом 3:1.

«Не думаю, что произошло нечто экстраординарное. Дело в том, что «Спартак» — народная команда, которую активно обсуждают в прессе после каждой игры. Далеко идущих выводов делать точно не стоит, ведь чемпионат только начался. Тренерский штаб команды проанализирует, почему получился такой результат, и команда будет двигаться дальше. Красно-белые, можно сказать, в равной борьбе уступили флагману нашего футбола — «Зениту», но ничего из ряда вон выходящего не случилось. Москвичи по составу в лиге сейчас вторые: всё-таки у «Зенита» очень мощная средняя линия поля. Если спартаковцам удастся найти баланс между атакой и обороной, то они по-прежнему будут главным конкурентом петербуржцев. Оценку работе Абаскаля можно будет давать зимой, во время перерыва в чемпионате», — приводит слова Ледяхова RT.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче 5-го тура РПЛ со счётом 1:3. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти стартовых туров чемпионата.