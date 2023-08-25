Лепсая: новичок «Динамо» Чавес может стать открытием РПЛ. У него невероятные штрафные

Спортивный функционер, эксперт по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая прокомментировал предстоящий переход мексиканского полузащитника Луиса Чавеса из «Пачуки» в московское «Динамо».

«Хотел бы поздравить руководство «Динамо» с завершением очень сложной сделки. Я знаком и с самим игроком, и с его агентом, знаю подробно ситуацию. Руководство клуба проявило большую смекалку и выдержку, грамотно построило переговоры, обыграв богатый мексиканский клуб «Монтеррей», «Фейеноорд», ряд турецких клубов, «Динамо» не переплатило за игрока.

Нужно отметить самого Чавеса. Я уже 20 лет занимаюсь футбольным бизнесом, участвовал во многих сделках. На моей памяти за 20 лет не было ни одного иностранного игрока, который проявил бы столько выдержки, желания и принципиальности переехать в РПЛ.

Что касается его игровых качеств, то он основной футболист сборной Мексики, один из лидеров, чемпион страны. Может играть как и «шестёрку», так и «восьмёрку». Цепкий, неуступчивый, разгоняет атаки. Главное качество — невероятные штрафные удары. Чавес — очень добротный футболист, который должен подойти под схему Лички. Луис уже сформировавшийся игрок. Думаю, на адаптацию уйдёт минимальное время, в клубе уже есть латиноамериканцы. Была проделана большая и профессиональная работа. Думаю, Лучо, как его называют, может стать одним из открытий чемпионата», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сегодня, 25 августа, Чавес успешно сдал медицинские тесты перед подписанием контракта с «Динамо». Презентация игрока планируется на воскресенье, 27 августа.