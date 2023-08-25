Чавес успешно прошёл медобследование в «Динамо»

Полузащитник сборной Мексики и «Пачуки» Луис Чавес успешно сдал медицинские тесты перед подписанием контракта с московским «Динамо».

«Чавес успешно прошёл медобследование. Осталось поставить подпись в контракте — планируем, что это произойдёт в воскресенье в 16:00. Покажем всё в прямом эфире — не пропусти», – сообщила пресс-служба «Динамо».

Ранее СМИ сообщали, что Чавес оплатил расторжение контракта с мексиканской «Пачукой», за которую выступал с 2019 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн. В прошлом сезоне за мексиканскую «Пачуку» игрок провёл 42 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами и пятью результативными передачами.

После прилёта футболист уже успел сообщить, что предложения от других клубов он не рассматривал. Кроме того, 27-летний мексиканец отметил, что очень рад оказаться в «Динамо». Игрок планирует выступать под 24-м номером.