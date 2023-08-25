Ледяхов объяснил, почему Абаскаль сменил схему игры «Спартака» в матче с «Зенитом»

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов объяснил, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сменил схему игры команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, санкт-петербургский клуб одержал уверенную победу со счётом 3:1.

«Абаскаль сменил схему, потому что хотел противопоставить «Зениту» их модель игры. Полагаю, что это была ошибка: он увидел, что данная расстановка не сработала, и внёс коррективы на второй тайм. Надо отметить и кадровые вопросы: не набрал определённые кондиции Георгий Джикия, который снова был не очень убедителен. Но важно добавить, что проблема есть во всей линии обороны, я не хочу выделять в худшую сторону кого-то одного. «Спартак» раскрывается и большими силами идёт в атаку — в таком случае защитники должны быть очень сильными в индивидуальном плане», — приводит слова Ледяхова RT.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче 5-го тура РПЛ со счётом 1:3. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после пяти стартовых туров чемпионата.