Масалитин: ЦСКА отскочил в матче с «Оренбургом». Армейцев вообще на поле не было

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча 6-го тура Российской-Премьер Лиги между «Оренбургом» и ЦСКА, который завершился со счётом 1:1.

«ЦСКА сегодня отскочил — у них сегодня вообще ничего не получалось. Практически всю игру бегали отнимали мяч. Глебова бросили на растерзание — просто жалко парня. Практически ничего не создали. В первом тайме только Чалов убежал один в один. ЦСКА показал сегодня всё, что мог. Не знаю, с чем это связано.

Усиление вышло, но не было никакой помощи. Просто команда не была готова к этой игре. Распустили всю среднюю линию. Если в первом тайме Зделар где-то встречал на чужой половине поля, то дальше вообще ничего. ЦСКА дал «Оренбургу» созидать. То, что ЦСКА сегодня сыграл вничью — это хорошо. Армейцев вообще на поле не было», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.