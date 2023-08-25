Тошич: у ЦСКА есть шансы на чемпионство, «Зенит» не выглядит непобедимым

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о шансах армейцев на чемпионство в Российской Премьер-Лиге – 2023/2024.
«Хватит ли армейцам обоймы игроков для чемпионства? ЦСКА всегда умел находить классных игроков и выгодно продавать своих. В клубе работают профессионалы своего дела. Надеюсь, что в этом сезоне наконец-то всё сложится и армейцы порадуют болельщиков долгожданным чемпионством. «Зенит» не выглядит непобедимым, у ЦСКА есть шансы», – приводит слова Тошича «РБ Спорт»
Московские армейцы сегодня, 25 августа, сыграли вничью с Оренбургом (1:1). ЦСКА после шести сыгранных туров в РПЛ набрал 10 очков и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.
Напомним, ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Фонбет Кубок России – 2022/2023, победив в финале «Краснодар» (1:1) по пенальти 6:5.
- 25 августа 2023
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