Тихонов: «Спартаку» после двух поражений кряду необходимо реабилитироваться перед фанатами

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов оценил игру красно-белых в обороне в последних матчах чемпионата, а также дал свой прогноз на предстоящий матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартаку» после двух поражений кряду крайне необходимо реабилитироваться перед болельщиками. Самое обидное то, что за три последних игры красно-белые умудрились пропустить сразу десять мячей: четыре в кубковом матче от «Пари НН» и по три от «Урала» с «Зенитом» в чемпионате. Как итог — сейчас только ленивый не ругает спартаковскую оборону.

Да, на этом отрезке клуб немало забивал, но я думаю, что в предстоящей игре «Спартаку» главное не пропустить. Рискну предположить, что с «Ахматом» красно-белые будут играть от обороны, возможно, в ущерб атакующим действиям. Первые победы на старте чемпионата были одержаны над командами преимущественно из нижней части таблицы, благодаря хорошей игре атакующей линии, но теперь настала пора взяться за перестроение обороны», — приводит слова Тихонова RT.

Напомним, в последних двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел два поражения — сначала в матче с «Уралом» (2:3), а затем с «Зенитом» (1:3). На данный момент красно-белые занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем матче в рамках РПЛ «Спартак» будет принимать «Ахмат», матч пройдёт 26 августа.