В РФС прокомментировали вызов арбитра Карасёва на сбор судей УЕФА
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о шансах увидеть российского арбитра Сергея Карасёва, обслуживающего международные матчи.
«Каковы шансы Карасёва, что будет обслуживать международные матчи? Решение будет принимать судейский комитет УЕФА. Надо сказать, что наши судьи и делегаты не отстранялись от обслуживания международных матчей. Надеемся, что с помощью таких шагов будем возвращаться и интегрироваться в европейский международный футбол. Я надеюсь, что не только судья Карасёв, но и другие судьи и делегаты будут обслуживать матчи Лиги чемпионов и другие международные матчи, которые им поручит УЕФА», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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