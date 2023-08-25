В РФС прокомментировали вызов арбитра Карасёва на сбор судей УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о шансах увидеть российского арбитра Сергея Карасёва, обслуживающего международные матчи.

«Каковы шансы Карасёва, что будет обслуживать международные матчи? Решение будет принимать судейский комитет УЕФА. Надо сказать, что наши судьи и делегаты не отстранялись от обслуживания международных матчей. Надеемся, что с помощью таких шагов будем возвращаться и интегрироваться в европейский международный футбол. Я надеюсь, что не только судья Карасёв, но и другие судьи и делегаты будут обслуживать матчи Лиги чемпионов и другие международные матчи, которые им поручит УЕФА», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.