Галямин: Тюкавин и Чалов могут уехать в Европу вслед за Захаряном. Пиняев — пока что нет

Бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола» Дмитрий Галямин считает, что нападающие «Динамо» и ЦСКА Константин Тюкавин и Фёдор Чалов могут стать следующими российскими футболистами, кто перейдёт в европейский клуб вслед за Арсеном Захаряном, ставшим игроком испанского «Реала Сосьедад». Нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву же ещё нужно набраться опыта в РПЛ, считает специалист.

Кто следующим из российских футболистов может уехать в Европу? У нас есть такие футболисты. Их немного, но они есть. Тюкавин и Чалов. Пиняеву ещё надо набираться опыта и поиграть здесь», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днём».

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо» за € 12 млн плюс бонусы, заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.