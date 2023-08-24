«Монако» близок к подписанию нападающего «Арсенала» Балогуна

Форвард «Арсенала» Фоларин Балогун может перейти в «Монако» до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры приближаются к завершающей стадии. Игрок заинтересован в переходе в «Монако» и уже согласовал с французским клубом личные условия контракта. «Арсеналу» и «Монако» осталось договориться только о порядке выплат. Недавно в СМИ появилась информация, что монегаски заплатят за нападающего «канониров» около € 58 млн.
В сезоне-2022/2023 Балогун выступал за «Реймс» на правах аренды. На счету молодого форварда 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Арсеналом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Балогуну со стороны миланского «Интера».
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