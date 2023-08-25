Захарян дебютировал в Испании. И был близок к победной голевой передаче!

Свой первый матч в Испании Арсен Захарян начал на скамейке запасных. Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль сделал комплимент российскому новичку перед матчем с «Лас-Пальмас», но, конечно, было бы наивно надеяться на то, что наш молодой полузащитник сразу же получит место в основе четвёртой команды Примеры прошлого сезона.

«Как мне Захарян? По правде говоря, я был удивлён. Но не его уровнем, а тем, как быстро он адаптировался. Хорошие игроки делают это очень быстро. Он смог адаптироваться благодаря своему знанию английского языка и помощи других игроков, он очень быстро всё понял. Арсен обладает высоким потенциалом и талантом. 20-летний парень с отличным характером, который, если не случится ничего странного, станет отличным игроком. Если я включил его в заявку, то это потому, что он может играть», – сказал Альгуасиль накануне.

Кстати, «Реал Сосьедад» начал новый чемпионат с двух ничьих, а «Лас-Пальмас» с ничьей и поражения. Обе команды шли за первой победой.

Однако по игре «Реал Сосьедад» выглядел блекло для будущего участника группового этапа Лиги чемпионов. Команда Альгуасиля в дебюте встречи включила высокий прессинг, вот только никакой выгоды из этого не извлекла. «Лас-Пальмас» не уступал в интенсивном футболе. Мяч раз за разом переходил от одной команды к другой, но в центре поля была такая плотность, что футболисты с трудом находили свободное пространство. Зато на левом фланге атаки у хозяев зажигал самый яркий игрок первого тайма вингер Рамирес.

Он и мог забить быстрый гол в ворота басков. Голкипер «Реал Сосьедад» Ремиро при розыгрыше мяча подставил плохой передачей партнёра, и Рамирес получил близкий к стопроцентному шанс. Но Сандро простил команду Альгуасиля. Вскоре после этого Рамирес создал момент для француза Луаодиса, который бил из-за штрафной и влепил мяч в перекладину. Затем «Реал Сосьедад» чудом не пропустил с углового, когда прошла подача во вратарскую.

Чувствовалось, что Альгуасиль раздражён игрой команды. Коллективные действия в атаке не получались. Индивидуально что-то показывал только главный дриблёр «Реал Сосьедад» Кубо. «Японский Месси» и нанёс единственный удар гостей до перерыва, который состоялся лишь на 33-й минуте. Обыграл соперника один в один и послал мячи выше цели. Ни попаданий в створ, ни ударом из штрафной за целый тайм! А игравший левого хавбека Барренечеа (один из основных конкурентов Захаряна) за 45 минут допустил 10 потерь владения. Много брака было и у вернувшегося на поле после травмы лидера басков Мерино – центрхава в схеме 4-4-2. Каждая третья его передача оказывалась неточной.

В перерыве был заменён и Барренечеа, и бесполезный центрфорвард Карлос Фернандес. Но первого поменял не Захарян, а капитан Оярсабаль, который находится на пути к возвращению лучшей формы после травмы. Впереди же стал играть почти двухметровый нигериец Садик. «Реал Сосьедад» улучшил контроль мяча, игра с атакующим трио Кубо – Оярсабаль – Садик пошла повеселее. «Лас-Пальмас» по-прежнему стремился достаточно высоко держать линии, но хозяева подустали, и у басков появлялось больше возможностей для передач за спины защитникам хозяев.

Тем не менее по-настоящему опасных моментов почти не было. Атака обеих команд проигрывала защите. Альгуасиль мучительно ждал от своих парней первого попадания в створ, а хозяева – благосклонности судьи. Игроки «Лас-Пальмаса» выпрашивали пенальти, когда центрфорвард Каба оказался на газоне в штрафной басков после единоборства с Субельдией. Защитник «Реал Сосьедад» слегка придержал оппонента, но тот уж больно картинно упал. За 20 минут до конца баски наконец-то нанесли удар в створ и этот был супермомент. Опорник Субименди бил головой с 6-7 метров – прямо во вратаря!

После этого состоялся дебют Захаряна: россиянин вышел вместо Мендеса на 75-й минуте и занял позицию в центре поля. При обороне он играл по одному из центрхавов «Лас-Пальмаса», а в одном из эпизодов Луаодис пробил с подбора из-под Арсена и ещё раз угодил в перекладину. В атаке Захарян заполнился больше движением. Интересно, что молодому новичку неожиданно дали подать стандарт и россиянин едва не сделал голевой пас с углового. Хорошо исполнил подачу, но Шо чуть-чуть не дотянулся до мяча. А в самой концовке Захаряну не хватило скорости, чтобы убежать к воротам от более быстрого защитника «Лас-Пальмаса».

Статистика Арсена в первой игре в Примере: восемь касаний мяча, две точные передачи из пяти (включая одну ключевую), два выигранных единоборства из двух и четыре потери владения. Нормальный дебют. Лучшие матчи Захаряна за «Реал Сосьедад» впереди, а пока баски с нашим легионером продлили ничейную серию.