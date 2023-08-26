Глава ДНР Пушилин: настоящий «Шахтёр» будет играть в Донецке на «Донбасс Арене»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о возрождении в Донецке футбольного клуба «Шахтёр», а также о состоянии «Донбасс Арены».
«Мы опираемся на запрос жителей ДНР. Нам нужна полноценная своя команда. Это «Шахтёр», настоящий. Он будет играть в Донецке и представлять ДНР. Это надо делать на восстановленной «Донбасс Арене». Задача‑минимум – попасть в РПЛ, а далее двигаться на вершину командного зачёта. Но сейчас надо решить много организационных вопросов.
Есть поддержка соответствующих институтов РФ. Нам надо найти возможности финансировать клуб. Речь о спонсорах, а не бюджете. Чем мы и занимаемся. Бизнес готов возрождать настоящий «Шахтёр». Цели амбициозные в спорте и, конечно, футболе.
В каком состоянии «Донбасс Арена»? К сожалению, не один раз она подвергалась обстрелам. Но критических разрушений нет. Как только появится возможность, мы её отремонтируем. Там можно будет проводить и эфиры, и матчи. Как только позволит безопасность, сразу такая деятельность возобновится», – сказал Пушилин в эфире программы «Есть тема».
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