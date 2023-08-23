Глава ДНР Пушилин: донецкий «Шахтёр» должен играть в РПЛ, будем возрождать клуб

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что местный клуб, донецкий «Шахтёр», будет возрождён, а перед командой будет поставлена задача-минимум — выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами. Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать, наконец-то, долгожданно, и работа уже ведётся в активной фазе, клуб «Шахтёр» и ставить перед ним задачу-минимум – выйти в Премьер-Лигу российского футбола», — приводит слова Пушилина «РИА Новости».

Напомним, ныне действующий «Шахтёр» уехал из Донецка после обострения ситуации в регионе в 2014 году. Домашние матчи в нынешнем сезоне «горняки» проводили на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Ранее команда также играла и тренировалась во Львове и в Харькове.